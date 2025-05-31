Список чемпионов Израиля по тхэквондо 2025 года
время публикации: 31 мая 2025 г., 08:32 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 08:57
В Гадере прошел чемпионат Израиля по тхэквондо.
Чемпионами стали:
Раз Мансур (весовая категория до 54 кг),
Том Пашковский (до 58 кг),
Ури Патиши (до 63 кг),
Ури Турджеман (до 68 кг),
Нимрод Кривицкий (до 74 кг),
Лин Максим (до 80 кг),
Илья Рудерман (до 87 кг),
Ади Калифон (свыше 87 кг).
Чемпионками стали:
Ребекка Баеч (весовая категория до 46 кг),
Александра Дан (до 49 кг),
София Палхати (до 53 кг),
Авишаг Семберг (до 57 кг),
Анна Нисанович (до 62 кг),
Рони Абрахами (до 67 кг),
Липаз Хаджама (свыше 67 кг).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 ноября 2024