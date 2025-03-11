"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала "Барселона".

Каталонцы в ответном матче победили "Бенфику" 3:1. В первом матче "Барселона" победила 1:0.

Соперник каталонского клуба определится в противостоянии "Лилль" - "Боруссия" (Дортмунд).

Каталонцы не проиграли в девятом матче Лиги чемпионов подряд.

У "сине-гранатовых" в этом матче было значительное преимущество (65% владния мячом, 20:8 по ударам, 6:2 по точным ударам).

На 10-й минуте Ямаль совершил проход по флангу и сделал передачу в центр штрафной. Левандовски опередил Отаменди и нанес сильный удар. Трубин выручил. Через минуту перехват в центре поля. Ямаль совершил сольный проход в штрафную и сделал передачу. Рафинья открыл счет 1:0.

"Бенфика" отыгралась через 2 минуты. После подачи углового Николас Отаменди нанес удар головой 1:1.

На 24-й минуте Ямаль пробил издали. Мяч пролетел рядом со штангой. Через 3 минуты Ямаль из-за пределов штрафной нанес обводящий удар в дальнюю "девятку" 2:1. На 41-й минуте Левандовски получил мяч в центре штрафной и нанес удар. Трубин выручил.

Через минуту каталонцы перехватили мяч у своей штрафной и провели стремительную контратаку. Бальде дошел до штрафной и сделала передачу. Рафинья отправил мяч в нижний угол 3:1.

На 50-й минуте гости забили, но из явного офсайда.