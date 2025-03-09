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Салах повторил рекорд Премьер-лиги. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 09 марта 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 10:53
Салах повторил рекорд Премьер-лиги. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Jon Super

Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" победил "Саутгемптон" 3:1.

Брайтон энд Хоув - Фулхэм (Лондон) 2:1

"Чайки" одержали волевую победу, забив победный гол на восьмой минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал Жоау Педру.

"Брайтон" одержал четвертую победу подряд (это клубный рекорд в матчах Премьер-лиги) и поднялся на шестое место.

Кристал Пэлас (Лондон) - Ипсвич 1:0

"Орлы" выиграли третий матч подряд.

Ливерпуль - Саутгемптон 3:1

Мохамед Салах реализовал два пенальти, забив второй и третий голы в ворота аутсайдера. Египтянин повторил рекорд Премьер-лиги по количеству очков (система Гол + пас) -44 очка (27 + 17). Ранее столько же набирали (при 20 командах в элитном дивизионе) Тьерри Анри и Эрлинг Холанн. 47 очков набирали Энди Коул и Алан Ширер (но тогда в чемпионате Англии в элитном дивизионе играли 22 команды).

Брентфорд - Астон Вилла (Бирмингем) 0:1

В очередной раз "вилланов" выручил Олли Уоткинс. Он забил на 49-й минуте. Это его 13-й гол в Премьер-лиге в этом сезоне.

Вулверхэмптон - Эвертон (Ливерпуль) 1:1

"Эвертон" ожил с возвращением Дэвида Мойеса. Команда не проигрывает в восьми матчах чемпионата и поднялась на 14-е место.

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