ПСЖ увеличивает отрыв. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 09 марта 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 12:56
Состоялись матчи двадцать пятого тура чемпионата Франции. ПСЖ в гостях разгромил "Ренн" 4:1.
Парижане лидируют, опережая "Марсель" на 16 очков.
Ренн - ПСЖ 1:4
На 90-й минуте счет был 1:2. Два гола в компенсированное время забил Усман Дембеле.
Лилль - Монпелье 1:0
"Монпелье" проиграл в шестом матче подряд и занимает последнее место в Лиге1.
Марсель - Ланс 0:1
У "Марселя" огромное статистическое преимущество (76% владения мячом, 15:3 по ударам, 6:2 по точным ударам).
Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил Нейл эль Айнауи.
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