ПСЖ увеличивает отрыв. Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи двадцать пятого тура чемпионата Франции. ПСЖ в гостях разгромил "Ренн" 4:1.

Парижане лидируют, опережая "Марсель" на 16 очков.

Ренн - ПСЖ 1:4

На 90-й минуте счет был 1:2. Два гола в компенсированное время забил Усман Дембеле.

Лилль - Монпелье 1:0

"Монпелье" проиграл в шестом матче подряд и занимает последнее место в Лиге1.

Марсель - Ланс 0:1

У "Марселя" огромное статистическое преимущество (76% владения мячом, 15:3 по ударам, 6:2 по точным ударам).

Победный гол на четвертой минуте компенсированного времени забил Нейл эль Айнауи.