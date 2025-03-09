Победа тель-авивского "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 09 марта 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 07:30
Состоялись матчи двадцать шестого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" победил "Апоэль" (Хайфа) 2:0.
Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Хайфа) 2:0
"Маккаби" догнал лидирующий "Апоэль" (Беэр-Шева).
Маккаби Бней Райна - Апоэль (Хадера) 1:2
"Маккаби" по итогам прошлого тура лишился шансов на попадание в первую шестерку.
"Апоэль" одержал вторую победу в последних трех играх и поднялся с последнего места.
Хозяева половину матча играли в меньшинстве. На 47-й минуте вторую желтую карточку получил Рои Шукрани.
Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил Адении Джеймс.
Бней Сахнин - Апоэль (Иерусалим) 0:2
Оба гола забил Матан Хозез.
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