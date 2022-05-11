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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 09:48

Умер украинский пловец, чемпион Токийской паралимпиады

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер украинский пловец, чемпион Токийской паралимпиады

На 34-м году жизни скончался известный украинский спортсмен-паралимпиец Дмитрий Дубров, сообщает "Укринформ".

О причинах смерти не сообщается.

Дмитрий Дубров завоевал 11 наград паралимпийских игр.

Он чемпион и двукратный бронзовый призер Токийской паралимпиады.


Дмитрий Дубров двукратный победитель паралимпийских чемпионатов мира и четырехкратный - чемпионатов Европы.

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