Умер украинский пловец, чемпион Токийской паралимпиады
На 34-м году жизни скончался известный украинский спортсмен-паралимпиец Дмитрий Дубров, сообщает "Укринформ".
О причинах смерти не сообщается.
Дмитрий Дубров завоевал 11 наград паралимпийских игр.
Он чемпион и двукратный бронзовый призер Токийской паралимпиады.
Дмитрий Дубров двукратный победитель паралимпийских чемпионатов мира и четырехкратный - чемпионатов Европы.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 мая 2022
Умер белорусский тяжелоатлет, участник Афинской и Пекинской олимпиад, чемпион Европы
Умер белорусский тяжелоатлет, участник Афинской и Пекинской олимпиад, чемпион Европы
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
Умер известный баскетболист, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги
Умер известный баскетболист, двукратный чемпион Европы, трехкратный победитель Евролиги