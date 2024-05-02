Теннис. Михаил Зальцман обвинил Карлоса Алькараса в организации договорных матчей

Бывший владелец букмекерской конторы "Уткин, Нобель и Маленков" Михаил Зальцман обвинил бывшую первую ракетку мира Карлоса Алькараса в участии в организации договорных матчей, сообщает "Спорт-Экспресс".

Российский бизнесмен направил письма в Ассоциацию теннисистов-профессионалов, Испанскую теннисную федерацию, в оргкомитет турнира в Мадриде и прокуратуру Испании.

Он утверждает, что располагает убедительными доказательствами связи Карлоса Алькараса с группировкой, нелегально зарабатывающей на ставках.

Зальцман утверждает, что Алькарас "сдавал" последние геймы на своей подаче.