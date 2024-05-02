Теннис. Михаил Зальцман обвинил Карлоса Алькараса в организации договорных матчей
время публикации: 02 мая 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 14:19
Бывший владелец букмекерской конторы "Уткин, Нобель и Маленков" Михаил Зальцман обвинил бывшую первую ракетку мира Карлоса Алькараса в участии в организации договорных матчей, сообщает "Спорт-Экспресс".
Российский бизнесмен направил письма в Ассоциацию теннисистов-профессионалов, Испанскую теннисную федерацию, в оргкомитет турнира в Мадриде и прокуратуру Испании.
Он утверждает, что располагает убедительными доказательствами связи Карлоса Алькараса с группировкой, нелегально зарабатывающей на ставках.
Зальцман утверждает, что Алькарас "сдавал" последние геймы на своей подаче.
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