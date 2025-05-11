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Чемпионат Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" вышел в полуфинал

Баскетбол
время публикации: 11 мая 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 08:38
Чемпионат Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" вышел в полуфинал
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Столичный "Апоэль" вышел в полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу, победив в третьем матче "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) 87:61.

Счет в серии 3:0.

Первым в полуфинал вышел тель-авивский "Апоэль".

Тель-авивский "Маккаби" и "Апоэль" (Холон) ведут в четвертьфинальных сериях 2:0.

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Чемпионат Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Апоэль" вышел в полуфинал