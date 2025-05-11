Чемпионат Израиля по баскетболу. Столичный "Апоэль" вышел в полуфинал
время публикации: 11 мая 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 08:38
Столичный "Апоэль" вышел в полуфинал чемпионата Израиля по баскетболу, победив в третьем матче "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган) 87:61.
Счет в серии 3:0.
Первым в полуфинал вышел тель-авивский "Апоэль".
Тель-авивский "Маккаби" и "Апоэль" (Холон) ведут в четвертьфинальных сериях 2:0.
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