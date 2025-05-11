Победы "Бостона" и "Миннесоты". Результаты матчей НБА
время публикации: 11 мая 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 08:28
Состоялись матчи второго раунда плэй-офф НБА. "Бостон" одержал первую победу в серии с "Нью-Йорком".
Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 93:115 (счет в серии 2:1)
Игроки "Бостона" реализовали 20 из 40 трехочковых.
Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз 97:102 (1:2)
Последнюю четверть гости выиграли 33:24.
Энтони Эдвардс (Миннесота) набрал 36 очков, сделал по 4 подбора и передачи.
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