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Победы "Бостона" и "Миннесоты". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 11 мая 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 08:28
Победы "Бостона" и "Миннесоты". Результаты матчей НБА
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Состоялись матчи второго раунда плэй-офф НБА. "Бостон" одержал первую победу в серии с "Нью-Йорком".

Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 93:115 (счет в серии 2:1)

Игроки "Бостона" реализовали 20 из 40 трехочковых.

Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвз 97:102 (1:2)

Последнюю четверть гости выиграли 33:24.

Энтони Эдвардс (Миннесота) набрал 36 очков, сделал по 4 подбора и передачи.

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