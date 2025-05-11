Финн и австриец установили рекорд чемпионата мира по хоккею
время публикации: 11 мая 2025 г., 10:30 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 10:30
В матче чемпионата мира по хоккею, в котором финны одолели сборную Австрии 2:1, произошло историческое событие.
Международная федерация хоккея сообщает. что впервые в матче чемпионата мира друг против друга сыграли родные братья.
Ворота австрийцев защищал Атте Толванен (Зальцбург).
В составе сборной Финляндии играл его младший брат нападающий Эли Толванен (Сиэтл Кракен).
Дважды родные братья играли в одном матче за разные команды в матчах олимпиад.
В 1960 году Франтишек Тикал (Чехословакия) и Зденек Тикал (Австралия) (они были близнецами), в 2002 - Роберт Райхел (Чехия) и Мартин Райхел (Германия).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2025