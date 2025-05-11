Финн и австриец установили рекорд чемпионата мира по хоккею

В матче чемпионата мира по хоккею, в котором финны одолели сборную Австрии 2:1, произошло историческое событие.

Международная федерация хоккея сообщает. что впервые в матче чемпионата мира друг против друга сыграли родные братья.

Ворота австрийцев защищал Атте Толванен (Зальцбург).

В составе сборной Финляндии играл его младший брат нападающий Эли Толванен (Сиэтл Кракен).

Дважды родные братья играли в одном матче за разные команды в матчах олимпиад.

В 1960 году Франтишек Тикал (Чехословакия) и Зденек Тикал (Австралия) (они были близнецами), в 2002 - Роберт Райхел (Чехия) и Мартин Райхел (Германия).