Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Казахстана и Канады
время публикации: 10 мая 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 16:05
В Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею. Сборная Казахстана обыграла норвежцев 2:1.
Норвегия - Казахстан 1:2
Счет по броскам 31:21 в пользу норвежцев. 30 сэйвов совершил Максим Павленко (Рязань).
На 6-й минуте Йоханнес Йохансен (Пеликанс, Финляндия) открыл счет 1:0.
На 26-й минуте Роман Старченко (Барыс, Астана) реализовал численное преимущество.
На 53-й минуте Владимир Волков (Кокшетау) забил победный гол.
Словения - Канада 0:4
По броскам 44:11 в пользу основоположников хоккея. Шутаут совершил Дилан Гаранд (Нью-Йорк Рейнджерс/ Хартвофрд Вольф Пак).
Две шайбы забил Бо Хорват (Нью-Йорк Айлендерс).
Три (1 + 2) очка набрал Нэйтан Маккиннон (Колорадо Эвеланш).
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