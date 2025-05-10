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Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Казахстана и Канады

Хоккей
время публикации: 10 мая 2025 г., 15:58 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 16:05
Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Казахстана и Канады
AP Photo/Roman Koksarov

В Швеции и Дании проходит чемпионат мира по хоккею. Сборная Казахстана обыграла норвежцев 2:1.

Норвегия - Казахстан 1:2

Счет по броскам 31:21 в пользу норвежцев. 30 сэйвов совершил Максим Павленко (Рязань).

На 6-й минуте Йоханнес Йохансен (Пеликанс, Финляндия) открыл счет 1:0.

На 26-й минуте Роман Старченко (Барыс, Астана) реализовал численное преимущество.

На 53-й минуте Владимир Волков (Кокшетау) забил победный гол.

Словения - Канада 0:4

По броскам 44:11 в пользу основоположников хоккея. Шутаут совершил Дилан Гаранд (Нью-Йорк Рейнджерс/ Хартвофрд Вольф Пак).

Две шайбы забил Бо Хорват (Нью-Йорк Айлендерс).

Три (1 + 2) очка набрал Нэйтан Маккиннон (Колорадо Эвеланш).

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