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Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Словакии и США. Шутаут Суэймана

Хоккей
время публикации: 11 мая 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 16:00
Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Словакии и США. Шутаут Суэймана
AP Photo/Adam Hunger

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили венгров 6:0.

Словакия - Словения 3:1

По броскам 39:18 в пользу победителей.

США - Венгрия 6:0

По броскам 39:13.

Шутаут совершил еврейский голкипер "Бостон Брюинз" Джереми Суэйман.

По две шайбы забросили Фрэнк Назар (Чикаго Блэе Хоукс) (+ 1 результативная передача) и Каттер Готье (Анахайм Дакс).

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