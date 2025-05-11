Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Словакии и США. Шутаут Суэймана
время публикации: 11 мая 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 16:00
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили венгров 6:0.
Словакия - Словения 3:1
По броскам 39:18 в пользу победителей.
США - Венгрия 6:0
По броскам 39:13.
Шутаут совершил еврейский голкипер "Бостон Брюинз" Джереми Суэйман.
По две шайбы забросили Фрэнк Назар (Чикаго Блэе Хоукс) (+ 1 результативная передача) и Каттер Готье (Анахайм Дакс).
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