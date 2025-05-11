Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Словакии и США. Шутаут Суэймана

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Американцы разгромили венгров 6:0.

Словакия - Словения 3:1

По броскам 39:18 в пользу победителей.

США - Венгрия 6:0

По броскам 39:13.

Шутаут совершил еврейский голкипер "Бостон Брюинз" Джереми Суэйман.

По две шайбы забросили Фрэнк Назар (Чикаго Блэе Хоукс) (+ 1 результативная передача) и Каттер Готье (Анахайм Дакс).