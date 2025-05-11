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Победный гол на последней секунде матча. Результаты игр Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 11 мая 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 13:00
Победный гол на последней секунде матча. Результаты игр Кубка Стэнли
AP Photo/Karl DeBlaker

Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли. "Каролина" разгромила "Вашингтон" 4:0.

Каролина Харикейнз - Вашингтон Кэпиталз 4:0 (счет в серии 2:1)

Голкипер "Каролины" Фредерик Андерсен совершил 21 сэйв. Это его четвертый шутаут в 79 играх Кубка Стэнли.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 23 минуты. Показатель -1.

Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 3:4 (2:1)

"Эдмонтон" вел в счете 2:0.

Победный гол на последней секунде матча забил Рейлли Смит. Он в этом матче забил два гола.

Две шайбы забросил Кори Перри (Эдмонтон).

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 16 минут 31 секунду. Показатель -1.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 19 минут 23 секунды. Показатель +1.

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