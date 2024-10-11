Ливан вступил в Международный союз биатлонистов

В Белграде состоялось заседание совета Международного союза биатлонистов.

В организацию была принята Федерация биатлона Ливана.

IBU (Международный союз биатлонистов) был создан в 1993 году. На данный момент в организацию входят 69 национальных федераций).

Новый сезон в биатлоне начнется 28 ноября.