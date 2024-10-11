Ливан вступил в Международный союз биатлонистов
время публикации: 11 октября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:40
В Белграде состоялось заседание совета Международного союза биатлонистов.
В организацию была принята Федерация биатлона Ливана.
IBU (Международный союз биатлонистов) был создан в 1993 году. На данный момент в организацию входят 69 национальных федераций).
Новый сезон в биатлоне начнется 28 ноября.
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