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Спорт

Ливан вступил в Международный союз биатлонистов

время публикации: 11 октября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:40
Ливан вступил в Международный союз биатлонистов
AP Photo/Rick Bowmer

В Белграде состоялось заседание совета Международного союза биатлонистов.

В организацию была принята Федерация биатлона Ливана.

IBU (Международный союз биатлонистов) был создан в 1993 году. На данный момент в организацию входят 69 национальных федераций).

Новый сезон в биатлоне начнется 28 ноября.

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