Лига наций. Французы разгромили сборную Израиля
время публикации: 11 октября 2024 г., 10:25 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 10:25
В матче третьего тура группового этапа Лиги наций французы разгромили сборную Израиля 4:1.
Израильтяне за весь матч нанесли один удар во воротам.
На 6-й минуте Эдуардо Камавинга пробил издали. Грубо ошибся Омри Глазер 0:1.
На 24-й минуте Оскар Глух навесил. Омри Гандельман нанес удар. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:1.
На 28-й минуте Кристофер Нкунку обыграл троих и нанес точный удар. Вновь Глазер сыграл не лучшим образом 1:2.
На 87-й минуте Маттео Гендузи с линии штрафной отправил мяч в нижний угол 1:3. Через 2 минуты Бредли Барколя вышел один на один 1:4.
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