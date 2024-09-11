Баскетбол. "Маккаби" расторг контракт с Дэрилом Маконом
время публикации: 11 сентября 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 08:20
Американский баскетболист Дэрил Макон не будет в этом сезоне выступать за тель-авивский "Маккаби", сообщает официальный сайт клуба.
С баскетболистом был подписан контракт с расчетом на то, что он будет проходить в Израиле реабилитацию после операции на колене и по ходу сезона начнет выступления за "Маккаби".
Дэрил Макон травмировал колено в прошлом сезоне.
Но затем было решено, что спортсмену лучше восстанавливаться в США.
По обоюдному решению сторон контракт был расторгнут.
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