Баскетбол. "Маккаби" расторг контракт с Дэрилом Маконом

Американский баскетболист Дэрил Макон не будет в этом сезоне выступать за тель-авивский "Маккаби", сообщает официальный сайт клуба.

С баскетболистом был подписан контракт с расчетом на то, что он будет проходить в Израиле реабилитацию после операции на колене и по ходу сезона начнет выступления за "Маккаби".

Дэрил Макон травмировал колено в прошлом сезоне.

Но затем было решено, что спортсмену лучше восстанавливаться в США.

По обоюдному решению сторон контракт был расторгнут.