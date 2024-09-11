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Поражения сборных Бразилии и Аргентины. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

время публикации: 11 сентября 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 07:47
Поражения сборных Бразилии и Аргентины. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Jorge Saenz

Состоялись матчи восьмого тура южноамериканского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборные Аргентины и Бразилии проиграли.

Положение команд. Аргентина 18 очков, Колумбия 16, Уругвай 15, Эквадор 11, Бразилия, Венесуэла по 10, Парагвай, Боливия по 9, Чили 5, Перу 3.

Колумбия - Аргентина 2:1

Аргентинцы играли без Лионеля Месси.

Хамес Родригес сделал результативную передачу и забил победный гол.

Эквадор - Перу 1:0

Чили - Боливия 1:2

Венесуэла - Уругвай 0:0

Парагвай - Бразилия 1:0

Победный гол на 20-й минуте забил Диего Гомес (Интер Майами).

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