Поражения сборных Бразилии и Аргентины. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 11 сентября 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 07:47
Состоялись матчи восьмого тура южноамериканского отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборные Аргентины и Бразилии проиграли.
Положение команд. Аргентина 18 очков, Колумбия 16, Уругвай 15, Эквадор 11, Бразилия, Венесуэла по 10, Парагвай, Боливия по 9, Чили 5, Перу 3.
Колумбия - Аргентина 2:1
Аргентинцы играли без Лионеля Месси.
Хамес Родригес сделал результативную передачу и забил победный гол.
Эквадор - Перу 1:0
Чили - Боливия 1:2
Венесуэла - Уругвай 0:0
Парагвай - Бразилия 1:0
Победный гол на 20-й минуте забил Диего Гомес (Интер Майами).
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