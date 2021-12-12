Россиянки победили сборную Черногории. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Черногории 31:25.
Черногория - Россия 25:31
Румыния - Пуэрто-Рико 43:20
Казахстан - Нидерланды 15:61
Сербия - Франция 19:22
Словения - Польша 26:27
Швеция - Норвегия 30:30
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