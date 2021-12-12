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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 08:27

Россиянки победили сборную Черногории. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу

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Россиянки победили сборную Черногории. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу

В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Черногории 31:25.

Черногория - Россия 25:31

Румыния - Пуэрто-Рико 43:20

Казахстан - Нидерланды 15:61

Сербия - Франция 19:22


Словения - Польша 26:27

Швеция - Норвегия 30:30

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