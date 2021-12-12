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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 09:44

Дор Перец вышел на замену в матче с "Ювентусом".. Златан Ибрагимович спас "Милан" от поражения

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дор Перец вышел на замену в матче с "Ювентусом".. Златан Ибрагимович спас "Милан" от поражения

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Италии. "Ювентус" не смог обыграть "Венецию" 1:1. "Милан" едва не проиграл "Удинезе" 1:1.

Фиорентина (Флоренция) - Салернитиана 4:0

Венеция - Ювентус (Турин) 1:1

В начале матча травму получил капитан гостей Паоло Дибала.

Игра была спокойной, опасных моментов было немного. На 32-й минуте Пеллегрини прострелил. Мората открыл счет 0:1.


На 55-й минуте Матия Араму из полукруга перед штрафной пробил точно в нижний угол 1:1.

Израильский полузащитник Дор Перец вышел на замену на 79-й минуте.

Удинезе - Милан 1:1

Игра была достаточно скучной. Опасных моментов было немного.

У хозяев активностью выделялся Бету, который открыл счет на 17-й минуте. Он вышел один на один. Голкипер парировал мяч. Бету добил мяч в сетку 1:0.

Гости отыгрались на второй минуте компенсированного времени. Златан Ибрагимович пробил в падении "ножницами" 1:1.

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