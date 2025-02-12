НБА. Украинский центровой Алексей Лень продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс"

Украинский центровой Алексей Лень продолжит карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Лень перешел из "Сакраменто Кингз" в "Вашингтон Уиззардс" в результате трехстороннего обмена, но вскоре был отчислен из столичного клуба.

"Лейкерс" не смог приобрести Марка Уильямса и обратил внимание на Алексея Леня.

Чтобы освободить место в составе, лос-анджелесский клуб отчислил Кристиана Вуда.