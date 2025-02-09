НБА. "Дабл-дабл" Сабониса. "Тендер" победил в поединке лидеров Запада
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. В поединке лидеров Западной конференции "Тендер" победил "Мемфис" 125:112.
Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 112:111
"Мэджик" в девятый раз в этом сезоне побеждают, проигрывая после трех четвертей. Последнюю четверть хозяева выиграли 31:23.
Лидер "Орландо" Франц Вагнер сделал "дабл-дабл" (33 + 12 подборов + 5 передач).
Вашингтон Уизардс - Атланта Хоукс 111:125
Лидер "Атланты" Трэ Янг сделал "дабл-дабл" (35 + 14 передач).
Мемфис Гризлиз - Оклахома-Сити Тендер 112:125
В битве лидеров Запада победил "Тендер" (42 победы в 51 матче).
Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 104:131
Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 40 очков, сделал 4 подбора и 6 передач.
Финикс Санз - Денвер Наггетс 105:122
"Денвер" одержал шестую победу подряд. Никла Йокич был близок к "трипл-даблу" (26 + 11 подборов + 9 передач).
Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанз 123:118
Лидеры "пеликанов" набрали 71 очко: Зайон Уильямсон (40 + 4 подбора + 4 передачи) и Си Джей Макколлум (31 + 6 подборов + 3 передачи).
Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" (27 + 16 подборов).
Третью четверть "Сакраменто" выиграл 45:22.
Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 130:110