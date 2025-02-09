НБА. "Дабл-дабл" Сабониса. "Тендер" победил в поединке лидеров Запада

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. В поединке лидеров Западной конференции "Тендер" победил "Мемфис" 125:112.

Орландо Мэджик - Сан-Антонио Сперс 112:111

"Мэджик" в девятый раз в этом сезоне побеждают, проигрывая после трех четвертей. Последнюю четверть хозяева выиграли 31:23.

Лидер "Орландо" Франц Вагнер сделал "дабл-дабл" (33 + 12 подборов + 5 передач).

Вашингтон Уизардс - Атланта Хоукс 111:125

Лидер "Атланты" Трэ Янг сделал "дабл-дабл" (35 + 14 передач).

Мемфис Гризлиз - Оклахома-Сити Тендер 112:125

В битве лидеров Запада победил "Тендер" (42 победы в 51 матче).

Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 104:131

Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум набрал 40 очков, сделал 4 подбора и 6 передач.

Финикс Санз - Денвер Наггетс 105:122

"Денвер" одержал шестую победу подряд. Никла Йокич был близок к "трипл-даблу" (26 + 11 подборов + 9 передач).

Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанз 123:118

Лидеры "пеликанов" набрали 71 очко: Зайон Уильямсон (40 + 4 подбора + 4 передачи) и Си Джей Макколлум (31 + 6 подборов + 3 передачи).

Домантас Сабонис сделал "дабл-дабл" (27 + 16 подборов).

Третью четверть "Сакраменто" выиграл 45:22.

Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 130:110