НБА. Дебют Джимми Батлера. Рекорды Стефена Карри. Впечатляющее возвращение "воинов"
время публикации: 09 февраля 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 10:32
В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" разгромил "Чикаго Булз" 132:111.
После первой половины встречи "Чикаго" вел в счете 69:55.
Джимми Батлер провел первый матч за "Голден Стэйт" (25 + 2 подбора + 4 передачи + 1 перехват + 1 блок-шот).
Самый результативный игрок встречи - лидер "воинов" Стефен Карри (34 + 4 подбора + 6 передач). Он стал самым результативным разыгрывающим в истории НБА (без учета штрафных бросков) - 20763 очка.
Карри стал самым возрастным разыгрывающим в истории НБА, который в трех матчах подряд набрал не менее 30 очков.
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