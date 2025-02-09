НБА. Дебют Джимми Батлера. Рекорды Стефена Карри. Впечатляющее возвращение "воинов"

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" разгромил "Чикаго Булз" 132:111.

После первой половины встречи "Чикаго" вел в счете 69:55.

Джимми Батлер провел первый матч за "Голден Стэйт" (25 + 2 подбора + 4 передачи + 1 перехват + 1 блок-шот).

Самый результативный игрок встречи - лидер "воинов" Стефен Карри (34 + 4 подбора + 6 передач). Он стал самым результативным разыгрывающим в истории НБА (без учета штрафных бросков) - 20763 очка.

Карри стал самым возрастным разыгрывающим в истории НБА, который в трех матчах подряд набрал не менее 30 очков.