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Спорт

НБА. Кевин Дюрант набрал 30000 очков

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 12 февраля 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 07:57
НБА. Кевин Дюрант набрал 30000 очков
AP Photo/Rick Scuteri

В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс Санз" проиграл "Мемфис Грищлиз" 112:119.

Самым результативным игроком матча форвард "Финикса" Кевин Дюрант (34 + 3 подбора + 3 передачи + 1 перехват), вернувшийся на площадку после пропуска трех игр из-за травмы.

Кевин Дюрант набрал 30000 очков в карьере.

Ранее он выступал за "Оклахома-Сити Тендер", "Голден Стэйт Уорриорз"и "Бруклин Нетс".

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