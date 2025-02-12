НБА. Кевин Дюрант набрал 30000 очков
время публикации: 12 февраля 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 07:57
В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс Санз" проиграл "Мемфис Грищлиз" 112:119.
Самым результативным игроком матча форвард "Финикса" Кевин Дюрант (34 + 3 подбора + 3 передачи + 1 перехват), вернувшийся на площадку после пропуска трех игр из-за травмы.
Кевин Дюрант набрал 30000 очков в карьере.
Ранее он выступал за "Оклахома-Сити Тендер", "Голден Стэйт Уорриорз"и "Бруклин Нетс".
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