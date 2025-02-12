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Спорт

Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию

Фигурное катание
время публикации: 12 февраля 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 07:22
Умерла чемпионка СССР по фигурному катанию
AP Photo/Dmitri Lovetsky

9 февраля на 88-м году жизни умерла известная советская фиуристка Евгения Богданова, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Она - чемпионка СССР 1956 года в одиночном катании, пятикратный серебряный призер чемпионатов СССР, чемпионка Москвы 1956 года.

Евгения Богданова - серебряный призер первого в СССР международного соревнованя по фигурному катанию.

Она - кандидат медицинских наук.

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