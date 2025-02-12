Лига чемпионов. Дубль Холлана. "Реал" обграл "Манчестер Сити"

В первом матче первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов мадридский "Реал" в гостях обыграл "Манчестер Сити" 3:2.

На 86-й минуте в счете вели "горожане" 2:1. Команда Хосепа Гвардиолы проиграл в этом сезоне пятую игру, в которой вела в счете.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Гвардиол, Аке (Ковачич 61), Диаш, Аканджи (Льюис 46), де Брюйне (Гюндоган 84), Стоунс, Силва, Грилиш (Фоден 30), Савиньо (Мармуш 84), Холанд.

"Реал": Куртуа, Менди, Асенсио, Чуамени, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Себальйос (Модрич 81), Винисиус, Мбаппе (Гарсия 90+2), Родриго (Диас 85).

На 11-й минуте Мбаппе ворвался в штрафную и опасно пробил. Эдерсон мяч парировал. Через минуту Менди пробил мимо вратаря. Аке успел вынести мяч на угловой.

На 19-й минуте Грилиш направил мяч в штрафную. Гвардиол грудью сбросил мяч. Холанн открыл счет 1:0.

На 25-й минуте Винисиус Жуниор обыграл защитника и нанес удар. Мяч от руки вратаря попал в перекладину.

На 35-й минуте опасно пробил Фоден. Куртуа отбил мяч, летевший в дальнюю "девятку". Через 2 минуты Аканджи пробил головой. Мяч попал в перекладину.

На 46-й минуте ошибся Асенсио, потеряв мяч неподалеку от своей штрафной. Холанн пробил. Мяч по дуге опустился в перекладину.

На 55-й минуте Мбаппе пробил с угла вратарской. Эдерсон парировал. На 66-й минуте мяч после удара со штрафного попал в "стенку". Себальос забросил мяч за спины защитников. Килиан Мбаппе нанес удар слету 1:1. На 67-й минуте Мбаппе вышел один на один. Мяч после его удара задел штангу и ушел за пределы поля.

На 80-й минуте Холанн реализовал пенальти 2:1.

На 86-й минуте Эдерсон парировал мяч после удара Винисиуса Жуниора. Браим Диас добил сяч в сетку 2:2.

На второй минуте компенсированного времени Ковачич грубо ошибся в центре поля, скидывая мяч назад. Винисиус Жуниор вышел один на один. Мяч после его удара летел мимо. Беллингем подправил мяч в сетку 2:3.