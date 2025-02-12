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Зимний олимпийский фестиваль. В гигантском слаломе победила швейцарка. Израильтянка на 38-м месте

Горные лыжи
время публикации: 12 февраля 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 07:37
Зимний олимпийский фестиваль. В гигантском слаломе победила швейцарка. Израильтянка на 38-м месте
AP Photo/Giovanni Auletta

В Грузии проходит молодежный зимний олимпийский фестиваль. В нем принимают участие три израильских спортсмена.

Чемпионкой в гигантском слаломе стала швейцарка Лара Бьянчи.

Второе место заняла итальянка Марта Джиаретта, третье - норвежка Хелен Овеланн.

Израильтянка Варвара Варич заняла 38-е место (из 76 участников).

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