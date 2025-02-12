Зимний олимпийский фестиваль. В гигантском слаломе победила швейцарка. Израильтянка на 38-м месте

В Грузии проходит молодежный зимний олимпийский фестиваль. В нем принимают участие три израильских спортсмена.

Чемпионкой в гигантском слаломе стала швейцарка Лара Бьянчи.

Второе место заняла итальянка Марта Джиаретта, третье - норвежка Хелен Овеланн.

Израильтянка Варвара Варич заняла 38-е место (из 76 участников).