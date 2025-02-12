Чемпионат мира. В скоростном спуске победил швейцарец. Израильтянин на 37-м месте

В Австрии проходит чемпионат мира по горнолыжному спорту. Чемпионом в скоростном спуске стал швейцарец Франьо фон Альмен.

На втором месте австриец Винсент Кречмайр. на третьем - швейцарец Алексис Монни.

Израильтянин Барнабас Селлеш занял 37-е место. Он отстал от чемпиона на 3.84 секунды.

Украинец Роман Цыбеленко занял 49-е место, Роман Мариичин - 50-е.

Украинец Иван Ковбаснюк не финишировал.