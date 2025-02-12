Чемпионат мира. В скоростном спуске победил швейцарец. Израильтянин на 37-м месте
время публикации: 12 февраля 2025 г., 06:31 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 06:40
В Австрии проходит чемпионат мира по горнолыжному спорту. Чемпионом в скоростном спуске стал швейцарец Франьо фон Альмен.
На втором месте австриец Винсент Кречмайр. на третьем - швейцарец Алексис Монни.
Израильтянин Барнабас Селлеш занял 37-е место. Он отстал от чемпиона на 3.84 секунды.
Украинец Роман Цыбеленко занял 49-е место, Роман Мариичин - 50-е.
Украинец Иван Ковбаснюк не финишировал.
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