Кубок африканских наций. Нигерийцы победили сборную Египта

Уже в первом туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, состоялась битва фаворитов. Нигерийцы обыграли сборную Египта 1:0.

Нигерия: Окойе, Эйна, Трост-Эконг, Сануси, Омеруо (Аджайи, 79), Ндиди, Арибо, Ихеаначо (Нвакали, 80), Саймон (Ивоби, 90+1), Чиквуэзе (Эджуке, 72), Авонийи (Садик, 72)

Египет: Эль-Шенави, Хегази, Хамди (Шериф, 90), Фати, Трезеге (Сайед, 58), Эль Фотух (Ашраф, 46), Эль-Нени, Тавфик (Абдель Монем, 12), Салах, Мостафа Мохамед (Собхи, 58), Мармуш

Битва фаворитов. В таблице, в которой оцениваются шансы команд на победу в нынешнем турнире, египтяне занимают третье место, нигерийцы - седьмое (главными фаворитами считаются сборные Сенегала и Алжира, финалист и победитель турнира 2019 года).

Эксперты предсказывали, что игра не будет впечатлять результативностью, и были правы. В очной встрече фавориты группы проявляли осторожность, явно рассчитывая "добрать свое" в матчах против команд Судана и Гвинеи- Бисау.

На 30-й минуте Келечи Ихеаначо (Лестер) метров с 15 пробил в "девятку" 1:0.