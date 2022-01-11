Сенсация Кубка африканских наций. Алжирцы не смогли победить сборную Сьерра-Леоне

В матче первого тура группового турнира Кубка Африканских чемпионов действующий чемпион, сборная Алжира, не смог победить команду Сьерра-Леоне, которая в третий раз участвует в финальной части турнира, 0:0.

Алжир: Мболи, Аталь, Манди, Бедран (Бенламри, 46), Бенсебаини, Марез, Белькебла (Бенрахма, 83), Белаили, Браими (Бендебка, 65), Слимани (Бунеджа, 65), Фегули (Булая, 64)

Сьерра-Леоне: Мохаммед Ноали Камара, Какэй, Колкер, Бангура, Райт, Куи, Джон Камара, Бунду, Кеи Камара, Турай (Кайкай, 84) – Ахаджи Камара (Фофана, 76)

Как и ожидалось, матч начался массированными атаками алжирцев. Надежно играл Мохаммед Нбали Камара (Ист Энд Лайонс, Фритаун), которому несколько раз пришлось страховать своих защитников за пределами штрафной (в стиле Мануэля Нойера).

"Звезды Леоне" не стеснялись просто выносить мяч, временами они отбивались с трудом, но выстояли. Первый перспективный момент они создали на 22-й минуте. Джон Камара (он играл в чемпионатах Ливана, Греции, Латвии и Казахстана) (Кешля, Баку) опасно навесил со штрафного, но до точного удара дело не дошло.

На 52-й минуте Фегули вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря. На 66-й минуте Софьян Бендебка (Алжир) мог забить, но метров с 8 не попал в пустые ворота.