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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 12:40

"Маккаби" усилился бывшим защитником "Детройта" и "Хьюстона"

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Кайри Томас

Тель-авивский "Маккаби" заключил контракт с американским защитником Кайри Томасом, сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне баскетболист провел две игры чемпионата Испании за "Бильбао Баскет". В матче против "Басконии" он набрал 23 очка.

Кайри Томас был звездой студенческого баскетбола - дважды признавался лучшим игроком оборонительного плана Конфере́нции Big East по итогам года.

На драфте 2018 года он был выбран "Филадельфией Сиксерз". Он был обменян в "Детройт Пистонз". За "Детройт" и "Хьюстон" он провел 42 игры в НБА.


Также выступал за команды "Гранд Рэпидз Драйв" и "Остин Сперз".

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