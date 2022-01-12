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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 12:20

Чемпионат Англии. Победный вратарский автогол

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Чемпионат Англии. Победный вратарский автогол

В матче восемнадцатого тура чемпионата Англии "Саутгемптон" разгромил "Брентфорд" 4:1. Победа позволила "святым" подняться на 11-ю строчку турнирной таблицы.

"Саутгемптон": Форстер, Беднарек, Войнович, Салису, Перро, Телла (Армстронг, 70), Ромеу, Уорд-Прауз, Диалло, Редмонд (Адамс, 65), Броя (Армстронг, 78)

"Брентфорд": Фернандес, Роерслев, Янссон, Айер, Пиннок (Йенсен, 68), Канос (Стивенс, 76), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 56), Тоуни, Мбемо.


На пятой минуте хозяева подали угловой. Ян Беднарек ударом головой открыл счет 1:0.

На 23-й минуте Брайан Мбемо прострелил. Виталий Янельт пробил слету - точно в угол 1:1.

На 37-й минуте хозяева подали угловой. Защитник вынес мяч. Ибраима Диалло пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в штангу, затем в плечо голкипера и оказался в сетке 2:1.

На 49-й минуте арендованный у "Челси" Армандо Броя вышел один на один 3:1. На 70-й минуте Че Адамс вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 4:1.

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