Кубок африканских наций. Тренировка сборной Мали была прервана из-за перестрелки
Тренировка сборной Мали, которая проходила за несколько часов перед матчем против сборной Туниса, была прервана из-за перестрелки между повстанцами и правительственными войсками, сообщает EuroSport.
Тренировка проходила на базе Лимбе, западный Камерун.
Из футболистов никто не пострадал.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Чемпионат Италии. Островитяне забили победный гол на последних секундах матча
Чемпионат Италии. Островитяне забили победный гол на последних секундах матча
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Тель-авивский "Маккаби" победил в серии пенальти. Результаты матчей Кубка Израиля
Тель-авивский "Маккаби" победил в серии пенальти. Результаты матчей Кубка Израиля