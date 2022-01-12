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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 17:25

Кубок африканских наций. Тренировка сборной Мали была прервана из-за перестрелки

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Сборная Мали

Тренировка сборной Мали, которая проходила за несколько часов перед матчем против сборной Туниса, была прервана из-за перестрелки между повстанцами и правительственными войсками, сообщает EuroSport.

Тренировка проходила на базе Лимбе, западный Камерун.

Из футболистов никто не пострадал.


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