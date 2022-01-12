Чемпионат Италии. Островитяне забили победный гол на последних секундах матча

В матче двадцать первого тура чемпионата Италии "Кальяри" победил 2:1 "Болонью". Даже две победы подряд с одинаковым счетом не помогли островитянам выбраться из зоны вылета.

"Кальяри": Краньо, Альтаре, Ловато, Карбони, Белланова, Марин, Грасси, Дейола (Перейро, 63), Ликоянис (Дальберт, 58), Педро, Паволетти (Дзаппа, 80)

"Болонья": Скорупски, Теате, Бинкс, Бонифаци (Де Сильвестри, 65), Домингес (Виола, 90+3), Сков Ольсен, Сориано, Сванберг, Дейкс, Арнаутович, Орсолини (Фальчинелли, 89)

У "Болоньи" были серьезные проблемы с составом, в заявку попали игроки молодежной команды.

На 54-й минуте Риккардо Орсолини идеально исполнил штрафной, отправив мяч в "девятку" 0:1.

На 71-й минуте хозяева из аута вбросили мяч в штрафную. Леонардо Паволетти сравнял счет 1:1. На четвертой минуте компенсированного времени Гастон Перейро пробил в ближний угол 2:1.