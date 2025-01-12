Мануэль Нойер подпишет новый контракт с "Баварией"

Мануэль Нойер готов продлить контракт с "Баварией". Об этом вратарь заявил в интервью после матча с "Боруссией".

Действующий контракт легендарного вратаря заканчивается в июне 2025 года.

Нойер готов продлить его еще на один сезон.

Израильские СМИ пишут, что продление контракта Нойера может означать, что Даниэль Перец на один сезон будет отправлен в аренду в другой клуб.