Мануэль Нойер подпишет новый контракт с "Баварией"
время публикации: 12 января 2025 г., 14:07 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 14:07
Мануэль Нойер готов продлить контракт с "Баварией". Об этом вратарь заявил в интервью после матча с "Боруссией".
Действующий контракт легендарного вратаря заканчивается в июне 2025 года.
Нойер готов продлить его еще на один сезон.
Израильские СМИ пишут, что продление контракта Нойера может означать, что Даниэль Перец на один сезон будет отправлен в аренду в другой клуб.
Ссылки по теме