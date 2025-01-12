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Спорт

Мануэль Нойер подпишет новый контракт с "Баварией"

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 12 января 2025 г., 14:07 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 14:07
Мануэль Нойер подпишет новый контракт с "Баварией"
AP Photo/Martin Meissner

Мануэль Нойер готов продлить контракт с "Баварией". Об этом вратарь заявил в интервью после матча с "Боруссией".

Действующий контракт легендарного вратаря заканчивается в июне 2025 года.

Нойер готов продлить его еще на один сезон.

Израильские СМИ пишут, что продление контракта Нойера может означать, что Даниэль Перец на один сезон будет отправлен в аренду в другой клуб.

Спорт
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