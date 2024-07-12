11 июля на 56-м году жизни умер известный российский хоккеист Андрей Тарасенко, сообщает телеграм-канал хоккейного клуба "Сибирь" (Новосибирск).

Андрей Тарасенко работал в тренерском штабе "Сибири".

Нападающий - воспитанник "Сибири". Выступал за команду из Новосибирска в 1984-86 и 2001-03 годах. В начале 2000-х стал "культовым игроком" клуба.

Андрей Тарасенко выступал за команды СКА (Новосибирск), "Торпедо" (Ярославль), "Лада" (Тольятти), "Торпедо" (Нижний Новгород) и "Казахмыс" (Сатпаева, Казахстан).

Он - самый ценный игрок чемпионата России сезона 1997-98 годов (в составе "Лады"). Лучший бомбардир этого сезона.

В составе сборной России Андрей Тарасенко - участник олимпиады 1994 года, чемпионата мира 1995 года.

Андрей Тарасенко - отец знаменитого хоккеиста Владимира Тарасенко.