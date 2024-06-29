Умер легендарный хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли
время публикации: 29 июня 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 29 июня 2024 г., 13:38
28 июня на 97-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Марти Павелич, последний из состава "Детройт Ред Уингз", ставшего обладателем Кубка Стэнли в 1950 году, сообщает официальный сайт клуба.
Марти Павелич - сын хорватских эмигрантов.
Левый нападающий всю карьеру играл за "Детройт Ред Уингз", с которым четырежды становился обладателем Кубка Стэнли.
Журналист Стэн Фишер поставил Марти на четвертое место в списке лучших форвардов оборонительного плана НХЛ всех времени.
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