Умер легендарный хоккеист, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

28 июня на 97-м году жизни умер легендарный канадский хоккеист Марти Павелич, последний из состава "Детройт Ред Уингз", ставшего обладателем Кубка Стэнли в 1950 году, сообщает официальный сайт клуба.

Марти Павелич - сын хорватских эмигрантов.

Левый нападающий всю карьеру играл за "Детройт Ред Уингз", с которым четырежды становился обладателем Кубка Стэнли.

Журналист Стэн Фишер поставил Марти на четвертое место в списке лучших форвардов оборонительного плана НХЛ всех времени.