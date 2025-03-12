"Бавария" победила "Байер" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив в ответном матче "Байер" (Леверкузен) 2:0.

В первом матче мюнхенцы победили 3:0.

В четвертьфинале "Бавария" сыграет с "Интером"

"Байер": Градецки, Инкапье, Эрмосо (Андрих, 38), Та, Артур (Бонифейс, 65), Гримальдо (Буэндия, 84), Джака, Паласиос, Фримпонг, Гарсия (Адли, 65), Шик.

"Бавария": Урбиг, Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер (Станишич, 46), Киммих, Горецка (Пальинья, 84), Коман (Гнабри, 58), Мусиала, Олисе (Ито, 69), Кейн (Мюллер, 84).

В течение месяца "Байер" трижды играл с "Баварией" и не сумел забить ни одного гола (хотя в матче Бундеслиги владел значительным преимуществом).

В начале матче произошла потасовка между Паласиосом и Команом. В первые 15 минут игры Градецки дважды парировал мяч после ударов Кейна.

На последних секундах первого тайма хозяева едва не забили. После подачи углового Шик пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой.

На 52-й минуте после навеса со штрафного Гарри Кейн открыл счет 0:1. На 55-й минуте после подачи углового опасно пробил Коман. Градецки мяч парировал.

На 65-й минуте опасно пробил Фримпонг. Урбиг парировал мяч, летевший в угол. Через 2 минуты Шик нанес удар головой. Вратарь мяч поймал.

На 71-й минут е Кейн в касание сбросил мяч в центр штрафной. Дэвис нанес удар сходу 0:2. На 76-й минуте Кейн вышел один на дин, пробил мимо вратаря, но не попал в ворота.