Лига чемпионов. Доннарумма остановил "Ливерпуль"

ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив в серии послематчевых пенальти "Ливерпуль" 4:1.

Основное время матча завершилось победой парижан 1:0. В первом матче "Ливерпуль" победил 1:0.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Кванса 73), Конате (Эндо 111), ван Дейк, Робертсон, Собослай (Эллиот 106), Гравенберх, Макаллистер (Джонс 91), Салах, Диогу Жота (Нуньес 73), Луис Диас (Гакпо 101).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос (Беральдо 90+2), Пачо, Мендеш, Невш (Гонсалу Рамуш, 90+1), Витинья, Руис (Заир-Эмери 91), Кварацхелия (Ли 101), Дембеле, Баркола (Дуэ 67).

Зеркальный матч. Как и в Париже, хозяева больше атаковали, но проиграли.

На 5-й минуте Макаллистер прострелил. Салах бил наверняка. Мендеш коленом заблокировал удар. Через минуту Салах совершил сольный проход, который завершил опасным ударом. Немного неточно.

Атаковали хозяева, забили гости. На 12-й минуте Барколя навесил. Защитник и вратарь хозяев не поняли друг друга. Конате неудачно прервал передачу. Усман Дембеле отправил мяч в пустые ворота 0:1.

На 16-й минуте Конате опасно пробил издали. Доннарумма мяч парировал.

На 18-й минуте Кварацхелия на чужой половине поля отобрал мяч у защитника и вывел Барколя один на один. Аллисон выручил. На 32-й минуте Кварацхелия перехватил мяч и сделал передачу в штрафную. Вратарь вовремя вышел из ворот и помешал Дембеле забить. На 41-й минуте Дембеле нанес удар. После рикошета мяч едва не залетел в дальний угол.

На 53-й минуте гол "Ливерпуля" был отменен из-за офсайда. На 57-й минуте Диас направил мяч в центр штрафной. Собослаи бьет. Защитник бросился под удар. После подачи углового Диас наносит удар головой. Доннарумма парировал мяч, летевший в угол ворот.

На 62-й минуте Доннарумма неудачно выбил мяч. Трент-Арнольд нанес удар в ближний угол. Кварацхелия мяч выбил. На 78-й минуте мяч после удара Куансы попал в штангу.

На 110-й минуте Дембеле нанес обводящий удар. Аллисон в прыжке мяч парировал.

В серии послематчевых пенальти Доннарумма парировал мяч после ударов Джонса и Нуньеса.