Джиро д`Италия. Арно Демар выиграл два этапа подряд и установил рекорд
Победителем шестого этапа многодневной велогонки Джиро д`Италия стал французский велогонщик Groupama FDJ Арно Демар.
Он выиграл два этапа подряд. Это его седьмая победа на этапах Джиро д`Италия - рекорд для французских велогонщиков.
Вторым финишировал австралиец Калеб Эван (Lotto Soudal), третьим - британец Марк Кавендиш (Quick Step-Alpha Vinyl).
Гонщик израильской команды Israel-Premier Tech итальянец Джакомо Ниццоло финишировал пятым.
В общем зачете лидирует испанец Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo).
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