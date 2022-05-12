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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 19:43

Джиро д`Италия. Арно Демар выиграл два этапа подряд и установил рекорд

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Джиро д`Италия. Арно Демар выиграл два этапа подряд и установил рекорд

Победителем шестого этапа многодневной велогонки Джиро д`Италия стал французский велогонщик Groupama FDJ Арно Демар.

Он выиграл два этапа подряд. Это его седьмая победа на этапах Джиро д`Италия - рекорд для французских велогонщиков.

Вторым финишировал австралиец Калеб Эван (Lotto Soudal), третьим - британец Марк Кавендиш (Quick Step-Alpha Vinyl).

Гонщик израильской команды Israel-Premier Tech итальянец Джакомо Ниццоло финишировал пятым.


В общем зачете лидирует испанец Хуан Педро Лопес (Trek-Segafredo).

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