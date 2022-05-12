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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 15:20

Криштиану Роналду установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

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Криштиану Роналду установил рекорд "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду признан лучшим игроком Премьер-лиги апреля 2022 года. Он в шестой раз стал лучшим игроком месяца английского элитного дивизиона. Португалец установил клубный рекорд.

Об этом сообщает статистическая служба Optajoe.

Пять раз лучшим игроком месяца становился Уэйн Руни.


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