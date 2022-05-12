Криштиану Роналду установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
Криштиану Роналду признан лучшим игроком Премьер-лиги апреля 2022 года. Он в шестой раз стал лучшим игроком месяца английского элитного дивизиона. Португалец установил клубный рекорд.
Об этом сообщает статистическая служба Optajoe.
Пять раз лучшим игроком месяца становился Уэйн Руни.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
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