"Манчестер Сити" установил рекорд Англии
Разгромив "Вулверхэмптон" 5:1, "Манчестер Сити" установил рекорд чемпионата Англии, одержав пять побед с крупным счетом подряд.
Об этом сообщает статистическая служба Optajoe.
"Горожане" победили "Брайтон энд Хоув" 3:0, "Уотфорд" 5:1, "Лидс" 4:0, "Ньюкасл" 5:0" и "Вулверхэмптон" 5:1.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
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