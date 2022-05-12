Финал Лиги чемпионов будут судить французские арбитры
На официальном сайте УЕФА опубликованы имена арбитров, которые будут судить финальный матч Лиги чемпионов.
Финал состоится 28 мая в Париже. В нем встретятся "Ливерпуль" и "Реал".
Судить матч будет французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Он был резервным арбитром финального матча Лиги чемпионов в 2018 году.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
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