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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 09:47

Финал Лиги чемпионов будут судить французские арбитры

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Клеман Тюрпен

На официальном сайте УЕФА опубликованы имена арбитров, которые будут судить финальный матч Лиги чемпионов.

Финал состоится 28 мая в Париже. В нем встретятся "Ливерпуль" и "Реал".

Судить матч будет французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Он был резервным арбитром финального матча Лиги чемпионов в 2018 году.

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