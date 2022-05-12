Финал Лиги чемпионов будут судить французские арбитры

На официальном сайте УЕФА опубликованы имена арбитров, которые будут судить финальный матч Лиги чемпионов.

Финал состоится 28 мая в Париже. В нем встретятся "Ливерпуль" и "Реал".

Судить матч будет французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Он был резервным арбитром финального матча Лиги чемпионов в 2018 году.