Финал Лиги Европы будут судить словенцы, Лиги конференций - румыны

Финал Лиги конференций "Рома" - "Фейенорд", который состоится 25 мая в Тиране, будет судить румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Финал Лиги Европы "Айнтрахт" (Фпанкфурт) - "Глазго Рейнджерс", который состоится 18 мая в Севилье, будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

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