Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 10:16

Финал Лиги Европы будут судить словенцы, Лиги конференций - румыны

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Славко Винчич

УЕФА назначил арбитров, которые будут судить финальные матчи еврокубковых турниров.

Финал Лиги Европы "Айнтрахт" (Фпанкфурт) - "Глазго Рейнджерс", который состоится 18 мая в Севилье, будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

Финал Лиги конференций "Рома" - "Фейенорд", который состоится 25 мая в Тиране, будет судить румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
Финал Лиги чемпионов будут судить французские арбитры
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
"Ференцварош" завоевал Кубок Венгрии
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
Команда Сергея Реброва разгромила "Аль-Джазиру" и досрочно стала чемпионом ОАЭ
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
"Атлетико" победил в гостях и потеснил "Севилью"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:16 Финал Лиги Европы будут судить словенцы, Лиги конференций - румыны
09:58 Официально. Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА
09:47 Финал Лиги чемпионов будут судить французские арбитры
09:37 Молодежный чемпионат мира. Результаты израильских тяжелоатлетов
09:21 "Ференцварош" завоевал Кубок Венгрии
09:12 Адетокунбо сокрушил "Бостон". "Мемфис" разгромил "воинов"
08:59 Команда Сергея Реброва разгромила "Аль-Джазиру" и досрочно стала чемпионом ОАЭ
08:45 Легендарный велогонщик объявил о завершении карьеры
08:33 "Атлетико" победил в гостях и потеснил "Севилью"
07:59 Эран Заави забил гол. "Аякс" стал чемпионом
Загрузка...