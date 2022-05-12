Гай Лузон возглавит молодежную сборную Израиля

Под его руководством "Маккаби" (Петах-Тиква) стал обладателем Кубка Тото 2004 года, серебряным призером чемпионата Израиля 2005 года, "Стандард" (Льеж) серебряным призером чемпионата Бельгии 2014 года, "Бней Йегуда" - финалистом Кубка Израиля 2010 года.

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