Гай Лузон возглавит молодежную сборную Израиля
После девятилетнего перерыва Гай Лузон возглавит молодежную сборную Израиля. О назначении объявила Футбольная ассоциация Израиля.
Гай Лузон возглавлял молодежную сборную Израиля в 2010-13 годах.
Гай Лузон тренировал клубы "Маккаби" (Петах-Тиква), "Апоэль" (Тель-Авив), "Бней Йегуда" (Тель-Авив), "Стандард" (Льеж, Бельгия), "Чарльтон Атлетикс" (Англия), "Маккаби" (Хайфа), "Бейтар" (Иерусалим).
Под его руководством "Маккаби" (Петах-Тиква) стал обладателем Кубка Тото 2004 года, серебряным призером чемпионата Израиля 2005 года, "Стандард" (Льеж) серебряным призером чемпионата Бельгии 2014 года, "Бней Йегуда" - финалистом Кубка Израиля 2010 года.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
Финал Лиги Европы будут судить словенцы, Лиги конференций - румыны
Финал Лиги Европы будут судить словенцы, Лиги конференций - румыны
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
Команда Сергея Реброва разгромила "Аль-Джазиру" и досрочно стала чемпионом ОАЭ
Команда Сергея Реброва разгромила "Аль-Джазиру" и досрочно стала чемпионом ОАЭ