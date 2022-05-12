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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 12:36

Гай Лузон возглавит молодежную сборную Израиля

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Гай Лузон возглавит молодежную сборную Израиля

После девятилетнего перерыва Гай Лузон возглавит молодежную сборную Израиля. О назначении объявила Футбольная ассоциация Израиля.

Гай Лузон возглавлял молодежную сборную Израиля в 2010-13 годах.

Гай Лузон тренировал клубы "Маккаби" (Петах-Тиква), "Апоэль" (Тель-Авив), "Бней Йегуда" (Тель-Авив), "Стандард" (Льеж, Бельгия), "Чарльтон Атлетикс" (Англия), "Маккаби" (Хайфа), "Бейтар" (Иерусалим).

Под его руководством "Маккаби" (Петах-Тиква) стал обладателем Кубка Тото 2004 года, серебряным призером чемпионата Израиля 2005 года, "Стандард" (Льеж) серебряным призером чемпионата Бельгии 2014 года, "Бней Йегуда" - финалистом Кубка Израиля 2010 года.


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