Бывший капитан "Сельты" признан виновным в сексуальных домогательствах к маскоту "Эспаньола"

Испанский суд признал бывшего капитана "Сельты" Уго Мальо виновным в сексуальном домогательстве, сообщают испанские СМИ,

Инцидент произошел 24 апреля 2019 года в Барселоне перед матчем "Эспаньол" - Сельта".

Во время обмена рукопожатиями капитан гостей сделал жест, который был признан сексуальным насилием в отношении женщины, одетой в костюм Перикиты (попугая), маскота "Эспаньола".

В решении суда, которое цитирует газета AS, говорится, что "Мальо просунул руку под костюм и коснулся груди женщины.

В этом сезоне Уго Мальо выступает за "Арис" (Салоники).

Видео инцидента опубликовано в твиттере.