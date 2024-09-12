Бывший капитан "Сельты" признан виновным в сексуальных домогательствах к маскоту "Эспаньола"
время публикации: 12 сентября 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 16:41
Испанский суд признал бывшего капитана "Сельты" Уго Мальо виновным в сексуальном домогательстве, сообщают испанские СМИ,
Инцидент произошел 24 апреля 2019 года в Барселоне перед матчем "Эспаньол" - Сельта".
Во время обмена рукопожатиями капитан гостей сделал жест, который был признан сексуальным насилием в отношении женщины, одетой в костюм Перикиты (попугая), маскота "Эспаньола".
В решении суда, которое цитирует газета AS, говорится, что "Мальо просунул руку под костюм и коснулся груди женщины.
В этом сезоне Уго Мальо выступает за "Арис" (Салоники).
Видео инцидента опубликовано в твиттере.
Ссылки по теме