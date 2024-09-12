Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Определились четвертьфиналистки

В Колумбии продолжается женский юношеский чемпионат мира по футболу (спортсменки до 20 лет).

В четвертьфинал вышли сборные США, Бразилии, Испании и Колумбии.

Американки в дополнительное время одолели сборную Мексики 3:2.

Хозяйки турнира победили сборную Южной Кореи 1:0.

Бразильянки в дополнительное время победили сборную Камеруна 3:1.

Испанки обыграли сборную Канады 2:1.

Сегодня в матчах 1/8 финала сыграют:

Германия - Аргентина

КНДР - Австрия

Япония - Нигерия

Франция - Нидерланды.