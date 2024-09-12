Женский юношеский чемпионат мира по футболу. Определились четвертьфиналистки
время публикации: 12 сентября 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 08:53
В Колумбии продолжается женский юношеский чемпионат мира по футболу (спортсменки до 20 лет).
В четвертьфинал вышли сборные США, Бразилии, Испании и Колумбии.
Американки в дополнительное время одолели сборную Мексики 3:2.
Хозяйки турнира победили сборную Южной Кореи 1:0.
Бразильянки в дополнительное время победили сборную Камеруна 3:1.
Испанки обыграли сборную Канады 2:1.
Сегодня в матчах 1/8 финала сыграют:
Германия - Аргентина
КНДР - Австрия
Япония - Нигерия
Франция - Нидерланды.
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