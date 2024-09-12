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Лига наций. Итальянские фанаты отвернулись во время исполнения гимна Израиля

время публикации: 12 сентября 2024 г., 17:06 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 17:06
Лига наций. Итальянские фанаты отвернулись во время исполнения гимна Израиля
AP Photo/Denes Erdos

Во время исполнения гимна Израиля перед матчем второго тура Лиги наций Италия - Израиль около 50 фанатов итальянцев повернулись к полю спиной, сообщает Football Italia.

Матч прошел в Будапеште в понедельник.

Итальянцы победили 2:1.

Только Федерация футбола Венгрии гарантировала безопасность и отсутствие палестинских флагов на стадионе.

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