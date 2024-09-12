Лига наций. Итальянские фанаты отвернулись во время исполнения гимна Израиля
время публикации: 12 сентября 2024 г., 17:06 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 17:06
Во время исполнения гимна Израиля перед матчем второго тура Лиги наций Италия - Израиль около 50 фанатов итальянцев повернулись к полю спиной, сообщает Football Italia.
Матч прошел в Будапеште в понедельник.
Итальянцы победили 2:1.
Только Федерация футбола Венгрии гарантировала безопасность и отсутствие палестинских флагов на стадионе.
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