Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян

В Лимбурге, Бельгия, начался чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. В гонке с раздельным стартом победила бельгийка Лотте Копецки, шестикратная чемпионка мира и бронзовый призер Парижской олимпиады.

На втором месте голландка Эллен ван Дайк.

Бронзовую медаль завоевала австрийка Кристина Швайнбергер.

Израильтянка Ротем Гафинович заняла 18-е место (отставание от чемпионки 3 минуты 31.91 секунды).

Украинка Юлия Бирюкова заняла 15-е место.

Победителем молодежной гонки с раздельным временем (спортсмены до 23 лет) стал Алек Сегерт (Бельгия), четырехкратный чемпион Европы.

На втором месте швед Якоб Седерквист, на третьем - голландец Вессель Мурис.

Израильтянин Эмри Файнгезихт занял 29-е место. Украинец Даниил Яковлев - 32-е.

В женской молодежной гонке с раздельным временем победила финка Аннина Ахтосало. В прошлом году она завоевала бронзовую медаль.

На втором месте немка Антония Нидермайер, на третьем - Мари Шрайбер (Люксембург).

Израильтянка Адар Шрики заняла 26-е место. Украинка Алина Богдан - 27-е.

В юниорской гонке с раздельным стартом победил голландец Михель Мурис.

На втором месте бельгиец Яспер Шуфс, на третьем - немец Пауль Фицке.

Израильтянин Саар Идан на 33-м месте.

В женской юниорской гонке с раздельным временем победила испанка Паула Остис Тако.

На втором месте голландка Фи Кнавен, на третьем - словачка Виутория Хладонова.

Израильтянка Тамар Бецалель на 41-м месте.