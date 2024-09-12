Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Результаты израильтян
В Лимбурге, Бельгия, начался чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. В гонке с раздельным стартом победила бельгийка Лотте Копецки, шестикратная чемпионка мира и бронзовый призер Парижской олимпиады.
На втором месте голландка Эллен ван Дайк.
Бронзовую медаль завоевала австрийка Кристина Швайнбергер.
Израильтянка Ротем Гафинович заняла 18-е место (отставание от чемпионки 3 минуты 31.91 секунды).
Украинка Юлия Бирюкова заняла 15-е место.
Победителем молодежной гонки с раздельным временем (спортсмены до 23 лет) стал Алек Сегерт (Бельгия), четырехкратный чемпион Европы.
На втором месте швед Якоб Седерквист, на третьем - голландец Вессель Мурис.
Израильтянин Эмри Файнгезихт занял 29-е место. Украинец Даниил Яковлев - 32-е.
В женской молодежной гонке с раздельным временем победила финка Аннина Ахтосало. В прошлом году она завоевала бронзовую медаль.
На втором месте немка Антония Нидермайер, на третьем - Мари Шрайбер (Люксембург).
Израильтянка Адар Шрики заняла 26-е место. Украинка Алина Богдан - 27-е.
В юниорской гонке с раздельным стартом победил голландец Михель Мурис.
На втором месте бельгиец Яспер Шуфс, на третьем - немец Пауль Фицке.
Израильтянин Саар Идан на 33-м месте.
В женской юниорской гонке с раздельным временем победила испанка Паула Остис Тако.
На втором месте голландка Фи Кнавен, на третьем - словачка Виутория Хладонова.
Израильтянка Тамар Бецалель на 41-м месте.