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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 10:28

Проигрывая "-14", "Апоэль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Проигрывая "-14", "Апоэль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Холонский "Апоэль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА, победив в двух матчах "Страсбур".

Во втором поединке израильтяне одолели французов 81:80, проиграв первую четверть 35:49.

Все удалось исправить в третьей четверти, которую "Апоэль" выиграл 27:12.

На последней минуте "Страсбур" вел в счете 80:79.


Самым результативным игроком матча стал игрок французов Мэтт Митчелл (24 + 5 подборов).

Лучший в составе "Апоэля" Тайрус Макджи (21 + 4 передачи).

В полуфинале "Апоэль" сыграет с "Тенерифе".

Во втором полуфинале "Манреса" (Испания) сыграет с победителем пары "Клуж Напока" (Румыния) - "Людвигсбург" (Германия).

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