Проигрывая "-14", "Апоэль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Холонский "Апоэль" вышел в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА, победив в двух матчах "Страсбур".
Во втором поединке израильтяне одолели французов 81:80, проиграв первую четверть 35:49.
Все удалось исправить в третьей четверти, которую "Апоэль" выиграл 27:12.
На последней минуте "Страсбур" вел в счете 80:79.
Самым результативным игроком матча стал игрок французов Мэтт Митчелл (24 + 5 подборов).
Лучший в составе "Апоэля" Тайрус Макджи (21 + 4 передачи).
В полуфинале "Апоэль" сыграет с "Тенерифе".
Во втором полуфинале "Манреса" (Испания) сыграет с победителем пары "Клуж Напока" (Румыния) - "Людвигсбург" (Германия).
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