"Битва английских гигантов". "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем"
В центральном матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем" 2:2. "Горожане" лидируют, на одно очко опережая "Ливерпуль".
На пятой минуте Кевин де Брюйне совершил сольный проход и пробил метров с 20. Мяч попал в штангу и отскочил в сетку 1:0.
На 13-й минуте Диогу Жота счет сравнял 1:1.
На 36-й минуте "горожане" подали угловой. Защитники мяч вынесли. Канселу сделал отличный пас. Габриэл Жезус оказался один перед вратарем и отправил мяч под перекладину 2:1.
"Красным" понадобилось 48 секунд во втором тайме, чтобы отыграться. Мане вышел один на один 2:2.
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