Иерусалим:
14 - 25°
Тель-Авив:
13 - 21°
Эйлат:
19 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт10 апреля 2022 г., 20:43

"Битва английских гигантов". "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

В центральном матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем" 2:2. "Горожане" лидируют, на одно очко опережая "Ливерпуль".

На пятой минуте Кевин де Брюйне совершил сольный проход и пробил метров с 20. Мяч попал в штангу и отскочил в сетку 1:0.

На 13-й минуте Диогу Жота счет сравнял 1:1.

На 36-й минуте "горожане" подали угловой. Защитники мяч вынесли. Канселу сделал отличный пас. Габриэл Жезус оказался один перед вратарем и отправил мяч под перекладину 2:1.


"Красным" понадобилось 48 секунд во втором тайме, чтобы отыграться. Мане вышел один на один 2:2.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Чемпионат Италии. Вратарь забил победный гол ударом через все поле
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Чемпионат Испании. "Реал" победил. Неожиданное поражение "Атлетико"
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
Чемпионат Италии. "Интер" и "Ювентус" победили
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 апреля 2022
"Старая дама" разгромлена в берлинском дерби

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:43 "Битва английских гигантов". "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем"
20:11 Израильские юниорки-шпажистки стали чемпионками мира
13:42 Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии. Болгарки завоевали две золотые медали
13:31 Чемпионат мира по шорт-треку. В медальном зачете лидируют венгры
13:18 Чемпионат мира по керлингу. В финале сыграют сборные Канады и Швеции
12:57 Чемпионат Италии. Вратарь забил победный гол ударом через все поле
10:11 "Формула-1". Победителем "Гран-при Австралии" стал Шарль Леклер
09:55 UFC. Волкановски нокаутировал "Корейского Зомби". Петр Ян проиграл
09:37 Результаты матчей НБА
09:25 Чемпионат Испании. "Реал" победил. Неожиданное поражение "Атлетико"
Загрузка...