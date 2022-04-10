"Битва английских гигантов". "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем"

В центральном матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем" 2:2. "Горожане" лидируют, на одно очко опережая "Ливерпуль".

На пятой минуте Кевин де Брюйне совершил сольный проход и пробил метров с 20. Мяч попал в штангу и отскочил в сетку 1:0.

На 13-й минуте Диогу Жота счет сравнял 1:1.

На 36-й минуте "горожане" подали угловой. Защитники мяч вынесли. Канселу сделал отличный пас. Габриэл Жезус оказался один перед вратарем и отправил мяч под перекладину 2:1.

"Красным" понадобилось 48 секунд во втором тайме, чтобы отыграться. Мане вышел один на один 2:2.